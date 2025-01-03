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في العراق.. احباط هجوم إرهابي والقبض على المنفذ
أمن
2025-01-03 | 05:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,555 مشاهدة
السومرية
نيوز – امني
اعلن جهاز
الامن
الوطني، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بداعشيٍّ أخفى عبوةً ناسفةً في مقبرة لتنفيذ هجومٍ إرهابي بطوزخورماتو.
وقال الجهاز في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "قوةٌ من جهاز
الأمن
الوطني تمكنتْ من إلقاءِ القبضِ على إرهابيٍّ كان يعتزمُ تنفيذ عملية تفجيرٍ باستخدامِ عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو".
وأضاف انه "وفقاً للمعلومات الاستخبارية، تبينَ أنَّ المتهم ينتمي إلى ما يُسمى بـ"ولاية كركوكَ"، حيثُ تولى مهام توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرةِ، بالإضافةِ إلى الترويج للعصابات الإرهابية عبرَ
مواقع
التواصل الاجتماعي".
وذكر "وفقاً لاعترافاتِهِ، فقد كُلف من قبل عصاباتِ
داعش
المهزومةِ بتنفيذِ عمليةٍ إرهابيةٍ تستهدفُ القوات الأمنيةَ في طوزخورماتو، عبرَ زرعِ عبوةٍ ناسفةٍ كان قد أخفاها في إحدى المقابر".
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