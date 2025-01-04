بالصور.. القبض على عصابة للخطف في بغداد

نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن القبض على عصابة للخطف في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بجهد استخباري عالي المستوى وبعد ورود معلومات تفيد بوجود حالة خطف على الفور تم تشكيل فريق عمل من الفرقة الاولى شرطة اتحادية، والتوجه للمكان المحدد واثناء جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم كشف موقع الجناة (الخاطفين) واستدراجهم لكمين محكم نصب لهما واعتقالهما بالجرم المشهود وتحرير "المختطف" بوقت قياسي خلال "نصف ساعة" وضُبط بحوزتهما عجلة نوع (النترا) بدون لوحات مرورية وبنادق عدد (2) ومسدس واحد وذلك ضمن منطقة "الكمالية" شرقي العاصمة".

وأضافت انه "تم إحالة الملقى القبض عليهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهما".