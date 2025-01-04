واشنطن تلوح بقطع تمويل قوات "البيشمركة".. ما السبب؟

وأكد مصدر سياسي كردي إن "قوات البيشمركة في إقليم كردستان لا تتبع قيادة محددة، فالحزبان الحاكمان الرئيسيان يملك كل منهما النفوذ والسلاح، فيما لا يسمح لبقية الأحزاب بأن يكون لها أي دور في قيادات المقاتلين الأكراد ضمن صفوف البيشمركة"، بحسب ما نقلت "إرم نيوز".وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني يسيطر على 52 ألف مقاتل من قوات البيشمركة وهم يعملون تحت إمرته، فيما يملك الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني 73 ألف مقاتل، وجل القوتين تسميا قوات البيشمركة، إلا أنها لا تخضع لقيادة موحدة".وأشار إلى أن "البيشمركة تتلقى دعمًا شهريًا قدره 25 مليار دينار -أي ما يعادل 16.6 مليون دولار- من الولايات والتحالف الدولي، إذ تسهم في عملية تنمية واستدامة التدريبات والدعم اللوجستي".ووصف الدستور لعام 2005 قوات البيشمركة بـ"منظومة الدفاع الوطني" الخاصة بإقليم كردستان، فيما أشركها في حماية المناطق المتنازع عليها مع الإقليم، وفق فقرات المادة 140 من الدستور.وأكد أن "القوة الكردية تلقت تحذيرات من الولايات لوحت فيها بقطع التمويل عن قوات البيشمركة في حال عدم توحدها في قيادة موحدة"، لافتا الى أن "الحزبين لم يتوصلا حتى الآن إلى حلول مرضية للطرفين لتوحيد قواتهما على الأقل لعدم الدخول في مأزق قطع التمويل، لا سيما مع مشكلات تمويل الموازنة مع الحكومة المركزية في بغداد".يذكر أن قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان وتسمى أيضًا قوات "حرس الإقليم" تشكلت لأول مرة كقوات رسمية عام 1992 بعد استقلال الإقليم بالحكم الذاتي عن بغداد، وانقسمت إلى قوتين حتى عام 2009 حين تم تشكيل وزارة البيشمركة، إلا أن الألوية الخاصة بها بقيت تابعة ومنقسمة بين حزبين.