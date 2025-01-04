وفاة منتسب امني داخل مطار بغداد.. ما السبب؟

وقال لـ نيوز، إن "منتسب في المنسوب إلى أفواج طوارئ توفي داخل معسكر ضمن مطار الدولي بسبب تدهور حالته الصحية".وأشار إلى أنه "فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى".