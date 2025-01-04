اعتقال ثلاثة أشخاص بعد اطلاق نار في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باعتقال ثلاثة أشخاص بعد اطلاق نار شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، "وردت معلومات عن وجود إطلاق نار كثيف ضمن قاطع المسؤولية وبالتحديد منطقة زيونة وبالقرب من الدولي وعلى الفور تم الانتقال الى مكان الحادث وتبين قيام نوع تاهو اسود اللون تم إيقافه من قبل دوريات نجدة الجديدة كونها مطلوبة العجلة".

وأضاف "بعدها حصلت مشاجرة بين النجدة وصاحب العجلة التاهو السوداء اللون وتم القبض على ثلاثة أشخاص أثناء المشاجرة"، مردفا "بعدها حضرت عجلتي نوع تاهو وتم اصابة النجدة بخمس اطلاقات نارية".