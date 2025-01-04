اعتقال امرأة اعتدت على ضابط جنوبي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "تم القبض على امرأة قامت بالاعتداء هي وزوجها على ضابط برتبة منسوب للداخلية بالاستراحة باسلوب الضرب مستخدمة سكين ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة".

وأضاف أن "زوج المعتقلة هرب وذلك ضمن منطقة البياع"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.