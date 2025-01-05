"عواقب اجتماعية وتهديد أمن البلاد".. غضب إيراني من "تهاون عراقي" تجاه نهر حدودي

وبحسب مهر، فإن خط تالوج الذي تم عليه بين وايران لتحديد الحدود في النهر في معاهدة الجزائر عام 1975، مدفون تحت الطين، ويميل بنسبة 10% نحو العراق، واليوم يحتوي على 35 مليون متر مكعب من الترسبات بعمق 9 امتار مما تسبب بضربة قوية للموانئ على هذا النهر من بينها ميناء خرمشهر.وتشير الى انه "قبل الثورة كان بين والعراق على أن يتم تجريف نهر أروند بشكل منتظم ويتم تقسيم التكاليف بين الطرفين بشكل متناسب، لكن لم يتعاون ولم يتم تجريف نهر أروند منذ أكثر من 40 عاما"، مبينة الى ان "الطرفين وقعا خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى عام 2018، على اتفاقية تجريف أرفاندرود وإزالة السفن الغارقة، والتي كلفت الطرفين نحو مليار دولار، وتخلى عن كافة الشروط السياسية في هذا المشروع".وأوضحت ان المفاوضات استمرت منذ ذلك الحين مع العراق، لكن إحجام هو العامل الذي يمنع بدء العملية، ان العراقيين يطورون موانئهم باتجاه "أم قصر" في آخر نقطة في الخليج العربي، وهم ليسوا مهتمين بالتجريف في هذا النهر، وعدم تعاون الجانب العراقي هو السبب الأهم لعدم تجريف أرفاندرود.وتنقل الصحيفة عن خبراء أن مسألة تجريف أروند ربما تكون عالقة أكثر وأن عواقب عدم تجريفها بما في ذلك العواقب الاجتماعية في المنطقة الحدودية يمكن أن تكون لا تقل أهمية عن تحريك الخط الحدودي واكثر تهديدا لأمن البلاد.