تدمير "مضافة" بغارة جوية في جبال حمرين

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، مساء الاثنين، عن تدمير "مضافة" بغارة في جبال حمرين بكركوك.

وقال الجهاز في بيان، "ما زالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم وأستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات الإرهابية التي تلفظ أنفاسه الأخيرة".

وأضاف البيان "نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وخلال هذا الواجب فقد رصدت قوات الجهاز مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر من عصابات حاولوا التعرض للقوة المنفذة للواجب".

ولفت البيان الى أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة من أبطال بالتنسيق مع خلية الإستهداف في قيادة ، غارت طائرات F_16 على هذه المضافة ودمرتها بالكامل".