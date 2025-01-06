بغداد.. كشف حقيقة وقوع انفجار في الرصافة

نفت وزارة الداخلية، الاثنين، وقوع انفجار في جانب من .

وقال قسم محاربة الشائعات في الوزارة في بيان، "ننفي ما تم تداوله على بعض التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في جانب الرصافة".

وأضاف البيان أنه "بعد التواصل مع قيادة شرطة أن ما حدث هو مجرد نارية ولا توجد أي حوادث تذكر"، مشددا "ضرورة الحصول على من المصادر الرسمية وتجنب تداول المعلومات الكاذبة أو المضللة".

وكانت انباء أشارت، مساء اليوم الاثنين، الى حدوث انفجار في جانب من .