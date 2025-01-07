اعتقال قاتل حاول تمويه جريمة قتل زوجين بحرق دارهما في الأنبار

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بعد حصول حريق في مجمع د عمر الراوي ( الفاروق ) في الرمادي، على الفور باشرت مفارز من مركز شرطة الحرية والدفاع المدني ومكافحة الاجرام والأدلة الجنائية وتبين احتراق دار في المجمع حيث تم اخماد الحريق والسيطرة عليه وتبين وفاة صاحب و زوجته المجنى عليهم".وأضافت القيادة، أنه "بعد نقل الجثث الى الطب العدلي والكشف عليها تبين اصابتها بطعنات (آلة حادة) مما ثبت أن الحادث جنائي، والى ذلك وجه شرطة الانبار عميد الحقوقي عادل رشيد بتشكيل فريق عمل من ضباط مكافحة الاجرام".وتابعت القيادة، "ومن خلال جمع المعلومات والتحري وبعد مدة لا تتجاوز (١٠ ساعات) تم التوصل الى القاتل والقاء القبض عليه بعد استحصال موافقات القضائية وقد اعترف صراحة بارتكابه الجريمة بدوافع مادية، وسيتم اكمال الاجراءات القانونية واحالته إلى المحاكم لينال جزائه العادل".