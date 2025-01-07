أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن تدمير مضافات لتنظيم "داعش" وكهوف في جبال حمرين بمحافظة .

وقالت القيادة في بيان، "وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات الإرهابية، تعمل قيادة العمليات المشتركة على تنسيق العمل الأمني والاستخباري لمطاردة فلول عصابات الإرهابية في مختلف القواطع من بينها في المناطق ذات الطابع الجغرافي المعقد".

وأضاف البيان "قد اصبح للعمل الأمني والاستخباري المشترك بين الأجهزة والدوائر الاستخبارية دور كبير في دك أوكار الإرهابيين وتعقب عناصره، ومن خلال معلومات دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة ، بإسناد فني معلوماتي من الدولي نفذت صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 ضربات استهدفت مضافات لعصابات الإرهابية المنهزمة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

ولفت البيان الى تدمير "المضافات وعدد من الكهوف التي ظنت مفارز الخائبة انها بعيدة عن اعين وارادة قطعاتنا البطلة"، مضيفا "أسفرت هذه الضربات ايضا عن قتل عدد من العناصر الإرهابية المنهزمة التي كانت ضمن المواقع المستهدفة".