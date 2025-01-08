عمليات بغداد تضبط ساحة لخزن وتهريب المشتقات النفطية وتعتقل 7 مطلوبين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة الخارجين على وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية من ضبط ساحة (كراج) معد لخزن وتهريب المشتقات النفطية احتوت على (١٥) خزانا بسعات مختلفة مملؤة بكميات من المشتقات النفطية وذلك في منطقة (الزعفرانية)".وأضافت القيادة، "وفي سياق متصل ومن خلال عمليات البحث والتفتيش المناطقي تم القاء القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم بجرائم (السرقة والنصب والاحتيال والتزوير وترويج وتعاطي المواد المخدرة) ضمن مناطق (بغداد الجديدة، البلديات، الزعفرانية، النهروان، حي الوحدة) وتستولي على عدد من الاسلحة الغير مرخصة التي بحوزتهم".وأشارت القيادة، الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".