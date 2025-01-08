مشاجرة في النجف تبدأ في الشارع وتشتعل مرة أخرى بطوارئ إحدى المستشفيات (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة حدثت بين شخصين في منطقة حنون بمحافظة تطورت الى استخدام السلاح الأبيض، ما أدى الى إصابة الطرفين بجروح".وأضاف المصدر، أن "الطرف الأول في المشاجرة وصل الى طوارئ إحدى المستشفيات لغرض العلاج مع بعض من مرافقيه، وبعد دقائق جاء الثاني ومرافقوه أيضا للعلاج في نفس المستشفى، ليتجدد الشجار من جديد بينهم ولكن هذه المرة باستخدام أثاث قسم الطوارئ".وتابع المصدر، أن "القوة المكلفة بحماية المستشفى تدخلت وفضت النزاع واعتقلت بعض المرافقين للمصابين من الذين تسببوا بالنزاع وتخريب اثاث المستشفى".