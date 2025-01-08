إجرام بغداد تطيح بعصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى المديرية، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص للتحري والمتابعة أثمر عن تحديد هوية أفراد العصابة وتعقب تحركاتهم، وتم القبض على أفراد العصابة أثناء تنفيذهم عملية سرقة جديدة".وأضافت المديرية، أنه "بعد التحقيق معهم، اعترفوا صراحة بارتكابهم عدة عمليات سرقة في مناطق متفرقة من بغداد".