Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يتضامن مع الصين بعد زلزال التبت
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إجرام بغداد تطيح بعصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية

أمن

2025-01-08 | 04:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إجرام بغداد تطيح بعصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية
400 مشاهدة

السومرية نيوز – أمن

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بعصابة متخصصة في سرقة الحقائب النسائية بمناطق مختلفة من العاصمة.


وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى المديرية، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص للتحري والمتابعة أثمر عن تحديد هوية أفراد العصابة وتعقب تحركاتهم، وتم القبض على أفراد العصابة أثناء تنفيذهم عملية سرقة جديدة".

وأضافت المديرية، أنه "بعد التحقيق معهم، اعترفوا صراحة بارتكابهم عدة عمليات سرقة في مناطق متفرقة من بغداد".
>> انضم الى السومرية على واتساب

اجرام

بغداد

حقائب

نسائية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
Play
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
Play
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
Play
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
Play
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
Play
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Play
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
Play
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
Play
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
Play
تطبيقات الهواتف الذكية.. بوابة لاختراق الخصوصية - حلقة ١٩٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
Play
بغداد الشعلة - الحلقة ١٩١ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
Play
سوق الجمعة...سوق شعبي تقليدي! - حلقة ٢٩ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
Play
الغاز يقطع شريان الكهرباء - حلقة ٥٩ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
Play
نشرة ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
Play
07-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
Play
أيهما أحسن الصديق الغريب او الصديق القريب؟ 7-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
Play
من يتحمل مسؤولية الأخطاء الطبية؟ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
09:30 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
اخترنا لك
بحوزة متهمين بالمتاجرة بالقطع الأثرية.. ضبط كتاب باللغة العبرية في كربلاء
05:51 | 2025-01-08
جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات أجنبي
04:43 | 2025-01-08
مشاجرة في النجف تبدأ في الشارع وتشتعل مرة أخرى بطوارئ إحدى المستشفيات (فيديو)
02:27 | 2025-01-08
عمليات بغداد تضبط ساحة لخزن وتهريب المشتقات النفطية وتعتقل 7 مطلوبين
00:54 | 2025-01-08
اعتقال متهم باغتصاب فتاة في النجف
16:16 | 2025-01-07
تدمير مضافات لـ"داعش" وكهوف في جبال حمرين
15:28 | 2025-01-07
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.