بحوزة متهمين بالمتاجرة بالقطع الأثرية.. ضبط كتاب باللغة العبرية في كربلاء

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "مفارز الجريمة المنظمة في تمكنت من القبض على متهمين اثنين يقومون بالمتاجرة بالقطع الأثرية وضبط بحوزتهم أثري باللغة العبرية".ولم يكشف المصدر، تفاصيل أخرى عن الكتاب الأثري باللغة العبرية.