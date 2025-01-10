توتر قرب أكبر القواعد الأمريكية في سوريا.. ماذا جرى الليلة الماضية؟

وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الحربية التابعة لـ"التحالف الدولي" على ارتفاع منخفض، تخلله فتح جدار الصوت، ما أثار حالة من الترقب في المنطقة، بحسب ما أوردته تقارير محلية.وجاءت هذه التحركات الأمنية المشددة عقب رصد تحليق طائرة "مجهولة الهوية" في أجواء المنطقة، ما دفع القوات الأمريكية إلى اتخاذ تدابير احترازية في إطار تأمين مواقعها.وفي حادثة سابقة، تعرضت الأمريكية في "خراب الجير" بريف رميلان شمالي الحسكة، في 26 الشهر الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية.وأفادت مصادر عسكرية بأن الدفاعات الجوية في تمكنت من التصدي للهجوم وإسقاط الطائرة قبل وصولها إلى .يُشار إلى أن هذا الهجوم يُعد الأول من نوعه منذ إسقاط نظام بشار الأسد، مما دفع القوات الأمريكية إلى رفع حالة التأهب داخل لمواجهة أي تهديدات محتملة.من جانب آخر، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان تصاعد وتيرة الهجمات على القواعد الأمريكية في سوريا، حيث تعرضت منذ 19 أيلول 2023 إلى 163 هجومًا، نُسب معظمها إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران.