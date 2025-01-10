مسلحون مجهولون يغتالون مدنيا شرقي بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم تجاه مدني ما اسفر عن مقتله ضمن شرقي .





وأضاف: "فيما لاذ المسلحون بالفرار وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن ما أسفر عن مقتله في الحال ".وأضاف: "فيما لاذ المسلحون بالفرار وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".