تحرير مختطفة من احد منازل الدورة

وقال اعلام قيادة العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة المتهمين بجرائم الخطف وبعد استحصال اوامر القبض القضائية، تمكنت قوة من الفرقة الالية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (مكتب مكافحة اجرام/الدورة) بالتنسيق مع الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من تحرير مختطفة والقاء القبض على متهم بالخطف "خاطفها".وأضاف ان "ذلك جاء بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود حالة خطف، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد وبعد جمع المعلومات والتحري تم كشف موقع الجاني ومداهمة داره واعتقاله ضمن منطقة الدورة/حي جنوبي العاصمة وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".