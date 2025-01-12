العراق: وادي حوران الممتد بين الأنبار ودرعا أصبح ممراً للدواعش

نيوز – سياسي

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاحد، ان وادي حوران الممتد بين ودرعا ممراً للدواعش.

وقال حسين في له خلال مشاركته في الاجتماع بشأن المنعقد في الرياض، وتابعتها نيوز، ان "يجب احترام قرار وإرادة الشعب السوري في صياغة مستقبله السياسي"، محذرا من "استمرار خطر تنظيم الذي لا يزال يمثل تهديداً في المنطقة".

وأضاف ان "العراق يراقب بدقة الوضع الأمني لـ(26) سجناً تحت سيطرة قوات الديمقراطية"، مشيرا الى انه "يتواجد في السجون التي تحت سيطرة قوات الديمقراطية أكثر من عشرة آلاف سجين من عناصر وقادة تنظيم الإرهابي".

ولفت الى ان "وادي حوران الممتد بين ودرعا ممراً لتحركات عناصر تنظيم الإرهابي".