مصدر يكشف أسباب اطلاق النار في زيونة

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة وقعت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة "مسدس" ضمن منطقة زيونة".وأوضح أن "المشاجرة اسفرت عن اصابة احد اطراف المشاجرة بطلق ناري"، مبينا ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت اثنين من المتسببين بالحادثة".