الإطاحة بأربعة مطلوبين بالإرهاب وتجارة المخدرات في بابل والمثنى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بتوجيه وإشراف معالي العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى من الإطاحة بثلاثة مطلوبين للقضاء احدهم بتهم الإرهاب واثنين بتجارة وترويج المواد المخدرة في محافظة المثنى، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادتين (٤/ إرهاب، ٢٨ مخدرات)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المعنية أصوليا".وأضافت المديرية، "وفي سياق متصل، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن من إلقاء القبض على أحد تجار الآثار في محافظة بابل، حيث ضبط بالجرم المشهود اثناء قيامه ببيع قطع اثرية في المحافظة، تم مصادرة القطع الاثرية وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة".