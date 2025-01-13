ضبط متفجرات في الانبار واعتقال "داعشي" في كركوك

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بجهد استخباري متميز ومتابعة دقيقة نفذ ابطال جهاز مكافحة الارهاب عملية تحري وتفتيش وتطهير لاحدى مضافات عصابات الارهابي والتي تحتوي على العديد من المواد المتفجرة في محافظة الانبار".وأضاف البيان، أنه "بعملية منفصلة لابطال جهازنا تمكنا من القاء القبض على احد ارهابيي في محافظة كركوك".