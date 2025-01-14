كشف امرهم مع حفل التخرج.. طلاب يجتازون دورة 69 كلية شرطة "بوثائق مزورة"

وقال المتحدث باسم ميري، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن (فصل ثلاثة طلاب من دورة 69 كلية الشرطة)"، مبينا ان "هؤلاء الطلاب تم فصلهم من كلية الشرطة بعد ثبوت تقديمهم وثائق دراسية مزورة".وأوضح ان "التحقيقات التي أُجريت بالتعاون مع أكدت أن الوثائق التي جرى تقديمها مزورة، وعلى إثر ذلك تم اتخاذ إجراءات قانونية تضمنت فصلهم وتحريك دعاوى جزائية بحقهم".ونوه الى أن "الوثائق المزورة المقدمة من الطلاب لم تكن تحمل (باركود)، حيث كان نظام صحة الصدور في ذلك الوقت يعمل من دون ذلك، وتم استحداث هذا النظام في بداية عام 2024 لضمان التحقق الدقيق من الوثائق".وبدأ التقديم على الدورة 69 كلية الشرطة عام 2022، فيما أقيمت حفلة تخرجهم قبل أيام، ما يعني انه لم يتم كشف امرهم الا بعد تخرجهم.