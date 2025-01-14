حقيقة التوتر على الحدود العراقية.. صور

نيوز – امني

أصدرت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن ما نشر عن توتر على الحدود العراقية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء عن (وجود توتر على الحدود العراقية مع الجانب السوري)"، مبينة ان "قيادة قوات الحدود العراقية عملت على إخراج عناصر من قوات الديمقراطية الذين كانوا يتواجدون في نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن قاطع الفوج الثاني لواء الحدود السابع عشر".

وأضافت ان "هذا الاجراء من قبل قوات الحدود العراقية جاء لإكمال نصب الجدار الكونكريتي على الشريط الحدودي السوري والذي يقوم به الجهد الهندسي التابع للقيادة".

وذكرت ان "أمن الحدود في أعلى مستوياته"، داعية الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الاخبار من مصادرها الرسمية حصراً وعدم ذكر معلومات غير دقيقة من بينها ما تم تداوله مؤخرا عن وجود توتر في الشريط الحدودي السوري".