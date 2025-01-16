عمليات بغداد تعتقل متهمين بجرائم "الحرق والتهديد" وتعاطي وترويج المخدرات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة الخارجين على وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات (المشاة السابعة عشر) والأولى، والالية شرطة اتحادية بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بجرائم الحرق والتهديد وعصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال".وأضافت القيادة، أن "قوة أخرى اعتقلت اخرين بقضايا (السرقة، مشاجرات مسلحة) والاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الكمين، حي الجزائر/قضاء المحمودية، العبيدي، بسماية، الكرادة، الزعفرانية، الدورة) بجانبي الكرخ والرصافة".وتابعت القيادة، أن "القوات سلمت المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".