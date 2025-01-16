سرقة 30 مليون دينار ومصوغات ذهبية من منزل "خالٍ" في السماوة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "أحد مراكز الشرطة سجل حادثا اوليا بوجود سطو مسلح من قبل مجهولين على أحد منازل مدينة السماوة، وسرقة مبلغ 30 مليون دينار ومصوغات ذهبية حسب ادعاء صاحب الدار".وأضاف المصدر، أن "المنزل كان خاليا من ساكنيه اثناء سرقته"، مؤكدا ان "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته ومتابعة كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى المنفذين".