اندلاع نزاع عشائري جنوب شرقي بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باندلاع نزاع عشائري جنوب شرقي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "اطلاق نار كثيف ضمن منطقة الزعفرانية والمعلومات تشير الى اندلاع نزاع عشائري كبير مستخدم فيه تبادل اطلاق النار".