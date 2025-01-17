انفجار في جانب الكرخ من بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانفجار اسطوانة غاز داخل شقة سكنية في جانب من .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "اسطوانة غاز انفجرت اليوم، داخل الشقق السكنية تعود لمنتسب بالداخلية ضمن منطقة حي العمداء في جانب من بغداد، ما اسفر عن اصابة شخصين من سكنة الشقة بجروح".

وأضاف "تم نقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث".