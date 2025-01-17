نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة الحدود، اليوم الجمعة، عن احباط تسلل 7 اشخاص عبر الحدود العراقية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، ان "قيادة قوات الحدود وضمن مهامها في تأمين الحدود ومنع التسلل والتهريب وبناء على معلومات دقيقة، تمكن الفوج الثالث في اللواء السابع عشر ضمن قيادة المنطقة السادسة، من إلقاء القبض على (7) متسللين من حملة الجنسية حاولوا تجاوز الحدود".

وأضافت "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".