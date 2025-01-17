بعد مواجهة مسلحة.. اعتقال مطلوب بالإرهاب في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "تم اعتقال مطلوب بالارهاب في المنطقة الكرفانية بقضاء غرب بعد تبادل لاطلاق النار مع القوة المنفذة للواجب".وأضاف المصدر انه "لم يعرف المزيد من التفاصيل عن الحادث