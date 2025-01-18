اعتقال 40 شخصا أجنبيا مخالفا لشوط الإقامة بمنطقة الباب الشرقي

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "القوات الامنية القت القبض على أكثر من 40 مخالفا لشروط الاقامة ضمن حملة أمنية مستمرة في منطقة الباب ومحيطها وسط بغداد".وأضاف المصدر، أن "أغلب المعتقلين تعود جنسياتهم الى وبنغلادش وباكستان"، مشيرة الى "نقل المعتقلين الى مراكز امنية استعدادا لترحيلهم".