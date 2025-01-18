حصيلة مثقلة بعملية أمنية واسعة في قلب بغداد

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، أنه "بأشراف قائد شرطة الرصافة، اللواء شعلان الحسناوي، وبهدف ملاحقة المطلوبين والمخالفين والمتجاوزين، نفذت تشكيلات قيادة شرطة وبالتعاون مع الماسكة والساندة، عملية امنية واسعة في منطقة الباب في العاصمة بغداد، حيث تم تنفيذ عملية دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة وكذلك الأماكن المشبوهة بشكل دقيق".وأضاف البيان، أنه "كانت حصيلة العملية الأمنية:-القبض على ⁠(١٧) شخصا من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط-القبض على سراق عدد (٢)- القبض على (٣) اشخاص من متعاطي-القبض على متهمين باللواطة وعددهم (٩) اشخاص-ضبط اسلحة غير مرخصة عدد (٤) قطع سلاح-القبض على حاملي الأسلحة غير المرخصة عدد (٢)-القبض على (١٣) شخصا مخالفا-القبض على متهم بالنصب والاحتيال".وأكدت القيادة، أنه "تم ايداعهم التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".