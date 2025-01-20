وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة بين جيران اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الابيض (سكين) ضمن دور اللواعيب في منطقة العامرية بغداد"، مشيرا الى انها "اسفرت عن مقتل احد اطراف المشاجرة نتيجة تعرضه لطعنات سكين فيما تجري القوات الامنية البحث عن الجاني".وفي ذات السياق، اكد المصدر تسجيل "مشاجرة بين متعاطين اثنين للمخدرات داخل شقة ضمن منطقة الحبيبية تطورت الى استخدام السلاح الابيض (سكين) ما اسفر عن مقتل احدهم فيما لاذ الاخر بالفرار"، مشيرا الى العثور على مواد تعاطي داخل الشقة.