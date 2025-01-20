الإطاحة بعصابة خطيرة تسرق الدراجات النارية باستخدام السلاح في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام تمكنت من الإطاحة بعصابة خطيرة مكونة من 3 أشخاص تخصصت في سرقة الدراجات النارية بأسلوب عنيف تحت تهديد السلاح" .وأضافت المديرية، أن "العصابة استخدمت السلاح وإطلاق النار على أحد الأفراد الذي حاول التصدي لهم، قبل أن يلوذوا بالفرار، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد جهود مكثفة وتحقيقات دقيقة، اثمرت الجهود عن تحديد هوية افراد العصابة والقاء القبض عليهم".وتابعت المديرية، أنه "خلال التحقيقات اعترف أفراد العصابة بتنفيذ عدة سرقات في أماكن متفرقة من بغداد، ليضعهم أخيرا خلف القضبان لينالوا جزاءهم العادل".