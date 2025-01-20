بينهم قاتل ومتهمين بالاتجار بالبشر.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بالتزامن مع انطلاق الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة الخارجين على وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، السابعة عشر) و(الأولى، الالية) شرطة اتحادية ولواء المغاوير قيادتنا بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على ١٥ متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم "بالقتل العمد" واخرين بجرائم (الاتجار بالبشر وتهديد السلم المجتمعي، السرقة، اطراف مشاجرات مسلحة) والاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (خرنابات، حي الحسين، الراكوب، الفاروق/الطارمية، ابي غريب، الدورة، العبيدي، الكمالية، الفضيلية) بجانبي الكرخ والرصافة".وأضاف: "تم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".