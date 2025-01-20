القبض على متهم بقتل اشقائه في البصرة

نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، عن القبض على متهم بقتل اشقائه في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة اللواء عبدالرضا السعد ، وبتنسيق عالٍ بين قسم مكافحة الإجرام في البصرة، وبإسناد من فوج سوات وفوج الخامس، تمكنت قيادة شرطة محافظة من القبض على المتهم (ن ف ط) الذي قام بقتل أشقائه في قضاء الزبير، منطقة الدريهمية".

وأضاف ان "عملية القبض جرت بعد أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، حيث تم العثور على المتهم مختبئًا في مزارع منطقة اللحيس، وتم ضبط البندقية المستخدمة في الجريمة بحوزته".

وأكدت قيادة شرطة محافظة "التزامها بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة"، مشددةً على "أهمية المستمر بين مختلف لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة".