تفاصيل القبض على حارق عجلات المواطنين في النجف

نيوز – امني

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل القبض على حارق عجلات المواطنين في .

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن في محافظة الأشرف، وردت معلومات دقيقة تفيد بوجود شخص متورط في حوادث حرق عجلات المواطنين في الأحياء الشمالية للمحافظة".

وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل ، من ضباط ومنتسبي قسم شرطة النصر"، مشيرة الى انه "بعد جمع المعلومات وتحري الدقيق من خلال المصادر الأمنية ونصب الكمائن اللازمة، تم التعرف على المشتبه به وخلال ملاحقته من قبل دوريات الشرطة، وإلقاء القبض عليه وتسليمه للعدالة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

وذكرت ان "هذه العملية اسفرت عن استشهاد ( الرائد مروان تكليف جاسم والشرطي بصفة عقد رحيم حاتم رحيم ) بالإضافة إلى إصابة ضابط برتبة ملازم ومفوض"، موضحة انها "مستمرة في عملها والقصاص من كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين".