القبض على متهمين بحوزتهم 200 بطاقة تموينية و20 شريحة اتصال في بغداد

نيوز ـ امن

أعلنت عمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بحوزتهم 200 بطاقة تموينية و20 شريحة اتصال "سيم كارت" بدون تخويل .

وذكرت العمليات في بيان ورد "للسومرية نيوز"، ان " مفارز القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بحوزته 200 بطاقة تموينية وآخر يحمل 20 شريحة اتصال "سيم كارت" بدون تخويل ".

وأضاف، ان "المفارز تمكن أيضا من القبض على متهمين بجرائم جنائية، وترويج وتعاطي للمواد المخدرة، فضلا عن ضبط 11 قطعة سلاح غير مرخصة وثلاث طائرات درون مسيرة وأدوية بدون موافقات رسمية".

وتابع، انه "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، خلال (48) ساعة الماضية في جانبي والرصافة".