استشهاد واصابة 9 منتسبين بانفجار كدس عتاد لداعش شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "معلومات وردت بوجود عناصر وكدس عتاد في الطارمية شمالي بغداد، واثناء وصول قوة من الجيش انفجر الكدس على القوة، ما أدى الى استشهاد 4 واصابة 5 بجروح متفاوتة".وأضاف المصدر أن "قوات الجيش ارسلت تعزيزات عسكرية الى المنطقة لغرض اخلاء القتلى والمصابين واجراء عملية تفتيش شاملة للمنطقة".