ضبط مخزن وهمي للمستلزمات الطبية المهربة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ "السومرية نيوز"، انه "تمكنت مفارز الجريمة المنظمة بقسم الاعظمية من ضبط مخزن وهمي يحتوي على مستلزمات طبية ومواد مختبرية واجهزة مختبرية مهربة وغير مفحوصة من قبل وزارة ضمن منطقة باب المعظم".وتابع، انه "تم ضبط كميات من الأجهزة المخبرية والمستلزمات الطبية بمختلف الأحجام"، مؤكدا انه "تم القبض على المتهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه مع المواد المضبوطة".