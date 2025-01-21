في ديالى.. اعتقال تاجري سلاح بعد كمين

أعلنت المنظمة، الثلاثاء، عن اعتقال تاجري سلاح بعد كمين في محافظة .

وقالت المديرية في بيان، "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مكافحة الجريمة في محافظة وبعد نصب كمين محكم من القاء القبض على متهمين أثنين يتاجران بالأسلحة".

وأضاف البيان "ضبطت مفارز المنظمة بحوزتهما قاذفة نوع RBG7 ومسدس فضلا عن عجلة لا تحمل لوحات مرورية".