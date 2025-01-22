عمليات نصب واحتيال واسعة تعرض لها مواطنون، نفذتها صفحات وهمية تنسب لنفسها الانتماء لشركات صرافة، تتم العملية عبر نشر روابط وهمية لبيع للمسافرين، يدخل عليها المواطنون ويدفعون عن طريق بطاقات الدفع.





ورغم ما تتخذه تلك الشركات من اجراءات لردع تلك الصفحات، الا انها تبقى ضعيفة بسبب الاجراءات الروتينية الحكومية امام ادوات القرصنة الحديثة.



وتطالب الشركة الجهات الحكومية المختصة بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالسيطرة على منصات وصفحات التواصل الاجتماعي، سيما تلك التي تتقصد الحاق الأذى بالمواطنين وتشويه سمعة الشركات الرصينة.