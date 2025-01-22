الجريمة المنظمة تكتشف "شركة قروض متخفية" في الديوانية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ضبطت "شركة قروض مالية متخفية"، مبينا انها "تمارس اعمالها داخل احد منافذ الكي كارد في محافظة مركز المحافظة".وأوضح أن "صاحب الشركة يقوم باعطاء قروض وسلف مالية للمواطنين مقابل ارباح وفوائد ربوية"، مشيرا الى "ضبط سجلات وكمبيالات وصكوك".وبين الحين والأخر تحذر المصارف العراقية من صفحات وهمية تمنح القروض للمواطنين، حيث يتم احتجاز بطاقة الكي كارد والتصرف بها من قبل هذه الشركات الوهمية مقابل القروض التي يمنحونها للمواطنين.