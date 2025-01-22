اجتماع أمني في بغداد يؤكد أهمية "الفيزا الإلكترونية"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أمينة حاف
من
09:00 PM
الى
10:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يكتسح سالزبورج بخماسية في أبطال أوروبا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-513925-638731688447562960.jpeg
اجتماع أمني في بغداد يؤكد أهمية "الفيزا الإلكترونية"
أمن
2025-01-22 | 13:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,111 مشاهدة
أكد الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، أهمية العمل بنظام الفيزا الإلكترونية وفق ما معمول به في
الدول
.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وشهد الاجتماع "مناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وضمان توفير الأجواء الآمنة للزائرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم".
وفي محور آخر، جرى "بحث التحصينات والجاهزية وانفتاح القطعات الأمنية على الشريط الحدودي مع دول الجوار".
ووافق
المجلس
على "استثناء
وزارة الداخلية
من ضوابط تنفيذ عقود التسليح وتجهيز المعدات والأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن مناقشة استكمال
تسليم
الملف الأمني من
وزارة الدفاع
إلى وزارة الداخلية، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباري ضمن توحيد الجهود في هذا الإطار، بما يحقق الأهداف المرسومة".
وأكد
المجلس
"أهمية العمل بنظام الفيزا الإلكترونية وفق ما معمول به في العديد من الدول".
وناقش المجتمعون "ما عرض من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بشأن استكمال ما يتعلق بعودة النازحين وفق السياقات المعتمدة، بالإضافة إلى مناقشة ملف مخيم الهول".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
السوداني والحكيم يبحثان جهود الحكومة لتعزيز أمن العراق
15:09 | 2025-01-18
السوداني: العراق يسند جهود بسط الأمن والاستقرار
12:54 | 2025-01-18
السوداني يبحث في لندن إيصال الطاقة الشمسية لمنازل العراقيين
12:16 | 2025-01-15
السوداني يستقبل رئيس شركة شل النفطية.. الأخيرة تستعد لزيادة استثماراتها في العراق
10:02 | 2025-01-15
العراق
السوداني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار من رئيس الوزراء يخص المتقاعدين
محليات
51.61%
01:45 | 2025-01-21
خبر سار من رئيس الوزراء يخص المتقاعدين
01:45 | 2025-01-21
عطلة لهذه الفئة من الموظفين غداً
محليات
17.84%
13:02 | 2025-01-22
عطلة لهذه الفئة من الموظفين غداً
13:02 | 2025-01-22
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الأحد المقبل
محليات
17.36%
14:01 | 2025-01-21
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الأحد المقبل
14:01 | 2025-01-21
رسميا.. اعفاء هذه الفئة من التعرفة الكمركية لاستيراد السيارات
محليات
13.19%
03:12 | 2025-01-21
رسميا.. اعفاء هذه الفئة من التعرفة الكمركية لاستيراد السيارات
03:12 | 2025-01-21
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
استديو Noon
مسابقات وكلمه السر 21-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-21
استديو Noon
مسابقات وكلمه السر 21-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-21
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما اصعب ناقل الكلام عليك او الذي تحدث عنك بسوء؟ 21-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-21
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما اصعب ناقل الكلام عليك او الذي تحدث عنك بسوء؟ 21-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-21
طل الصباح
زوم شنو؟ 21-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-21
طل الصباح
زوم شنو؟ 21-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-21
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
بعد التحري
جواز دبلوماسي باثر رجعي .. قرارات برلمانية تعمق الفوارق الاجتماعية - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-22
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
من الأخير
الحاكمية الشيعية.. هل فات أوان المراجعة؟ - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-22
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 7
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
Morning Live
كيف تُصبح صناعة المحتوى مصدرًا للدخل؟ - حلقة ٢٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-22
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
52 دقيقة
بغداد عهد جديد في التنمية والاعمار - حلقة ٣١ | الموسم 6
15:30 | 2025-01-21
استديو Noon
مسابقات وكلمه السر 21-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-21
استديو Noon
مسابقات وكلمه السر 21-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-21
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما اصعب ناقل الكلام عليك او الذي تحدث عنك بسوء؟ 21-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-21
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما اصعب ناقل الكلام عليك او الذي تحدث عنك بسوء؟ 21-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-21
طل الصباح
زوم شنو؟ 21-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-21
طل الصباح
زوم شنو؟ 21-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-21
اخترنا لك
توضيح بشأن جريمة قتل في جميلة شرقي بغداد
07:11 | 2025-01-22
اعتقال متهم بابتزاز جرحى الجيش في الأنبار
06:25 | 2025-01-22
مكاتب العقود المرورية تحشد للتظاهر امام الداخلية.. قرار جديد يمنح المهنة لـ"المحامين حصرًا" (فيديو)
04:19 | 2025-01-22
نصب واحتيال.. مواطنون يقعون بـ"فخ" الصفحات الوهمية
04:06 | 2025-01-22
إجرام بغداد تكشف جريمة قتل "غامضة" وتزج بالجناة خلف القضبان
03:54 | 2025-01-22
الجريمة المنظمة تكتشف "شركة قروض متخفية" في الديوانية
03:14 | 2025-01-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.