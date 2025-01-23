مقطعة داخل اكياس.. العثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد

المصدر ذكر للسومرية نيوز، انه تم العثور على جثة مجهولة الهوية مقطعة داخل اكياس ومرمية داخل حاوية نفايات في الشارع الخدمي المحاذي لشارع القناة بالعاصمة .وأضاف المصدر انه تم رفع الجثة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة في محاولة للوصول الى الجناة.