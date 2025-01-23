اعتقال خمسة أشخاص رددوا "شعارت طائفية" في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال خمسة أشخاص رددوا "شعارت طائفية" واعتدوا على القوات الامنية في .

وقالت الوزارة في بيان، "اسفر الجهد الامني والاستخباري لقوات خلال واجب إنتشار ضمن منطقة الاعظمية ببغداد من القاء القبض على (5) متهمين قاموا بترديد شعارات طائفية والشغب والتحريض".

وأضاف البيان أن المعتقلين قاموا "بالاعتداء على منتسبي اثناء انتشارهم الأمني لمنع الشغب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بتنفيذ واجبها الأمني".