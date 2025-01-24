60 عائلة مهددة بإزالة بيوتها بعد كشف تزوير بعقود شراء اراض

ستون عائلة مهددة بفقدان منازلها بعد عمليات تلاعب وتزوير في أراضي الوقف بمحافظة رغم امتلاك هذه العوائل عقوداً نظامية.مواطنون يتحدثون للسومرية في هذا التقرير.