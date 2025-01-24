وفاة نزيل في سجن البصرة

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، إن "نزيلا تولد 1996 محكوم 25 عاما وفق المادة 4 قانون مكافحة الارهاب توفي من اهالي الرضوانية".ولفت الى ان "المعلومات الطبية الأولية تشير الى اصابته بمرض تدرن الحاد والمكتب بانتظار تقرير الطبابة العدلية".