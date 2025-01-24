بعد اشتباك مسلح.. مقتل عنصرين من الـ (pkk) شمال العراق

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـ نيوز، انه "قوة من قوات الحدود قتلت اثنين من عناصر (pkk) الذين تعرضوا على الدوريات الامنية في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو".واشار الى ان "العملية تمت ضمن اجراءات تطويق وتفتيش المنطقة ومتابعة الجناة".