القبض على "زهلولة" في النجف

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان القوات الأمنية تمكنت من القبض على المطلوب "عباس زهلولة" في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من القبض على المتهم عباس زهلولة في محافظة النجف"، مشيرا الى ان "المتهم مطلوب بجرائم تجارة والدعارة".

وأضاف ان "هذا المتهم سبق وان تم اعتقاله من قبل شرطة الا انه تمكن من الفرار واللجوء الى النجف، لتلقي القوات الأمنية القبض عليه مرة أخرى".